Время в Ереване: 11:07:36,   2 Октябрь

Фотографии уничтоженного азербайджанского танка Т-90

Фотографии уничтоженного азербайджанского танка Т-90

Представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян опубликовал на своей странице в Facebook фотографии уничтоженного танка противника - Т-90.

“И это Т-90. Наши парни с легкостью его уничтожили. К сожалению, не смог подойти ближе, стреляли”, - как сообщает «Арменпресс», написал Ованнисян.



Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации