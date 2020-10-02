Фотографии уничтоженного азербайджанского танка Т-90

Представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян опубликовал на своей странице в Facebook фотографии уничтоженного танка противника - Т-90.

“И это Т-90. Наши парни с легкостью его уничтожили. К сожалению, не смог подойти ближе, стреляли”, - как сообщает «Арменпресс», написал Ованнисян.



