На призывы международного сообщества к перемирию Азербайджан отвечает обострением ситуации

Министерство иностранных дел Республики Армения в связи с ударами, нанесенными Азербайджаном по мирным населенным пунктам на территории Республики Армения выступило с заявлением.

“1 октября Вооруженные силы Азербайджана применили артиллерию в направлении села Шатван Гегаркуникского района Республики Армения, а также выпустили ракету ударного БПЛА по населенному пункту Мец Масрик, в результате чего погиб мирный житель Геворг Варданян, 1967 года рождения, двое мирных жителей получили ранения различной степени тяжести. Позже БПЛА противника вошли в воздушное пространство Республики Армения и выполняли разведывательные полеты в районе столицы Республики Армения Еревана. Все БПЛА были уничтожены средствами армянских ПВО. Примечательно, что Азербайджан продолжает эскалацию боевых действий через несколько часов после заявления лидеров стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Республика Армения решительно осуждает эти действия Азербайджана и рассматривает их как шаг к дальнейшему обострению конфликта. Мы рассматриваем эту попытку подстрекательства и прямого содействия Турции в качестве ответа на призывы и усилия международного сообщества, в частности, Минской группы ОБСЕ по установлению мира. Вся ответственность за дальнейшую эскалацию конфликта лежит на военно-политическом руководстве Азербайджана и Турции”, - говорится в заявлении МИД Армении.