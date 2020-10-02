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Армянская ПВО сбила в Арцахе азербайджанский самолет и два БПЛА

Армянская ПВО сбила в Арцахе азербайджанский самолет и два БПЛА

Армянские силы ПВО в Юго-Восточном направлении Арцаха в 12:15 поразили самолет противника, а в Северном направлении от 12: 07 до 12: 10 - два БПЛА. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Республики Армения Шушан Степанян.

“На разных направлениях фронта ведутся бои, уничтожены живая сила и бронетехника противника, в частности, танки”, - как передает «Арменпресс», об этом сообщила Шушан Степанян.


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