Армянская ПВО сбила в Арцахе азербайджанский самолет и два БПЛА

Армянские силы ПВО в Юго-Восточном направлении Арцаха в 12:15 поразили самолет противника, а в Северном направлении от 12: 07 до 12: 10 - два БПЛА. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Республики Армения Шушан Степанян.

“На разных направлениях фронта ведутся бои, уничтожены живая сила и бронетехника противника, в частности, танки”, - как передает «Арменпресс», об этом сообщила Шушан Степанян.