Макрон позвонит Эрдогану: красные линии пресечены членом НАТО

Президент Франции Эмануэль Макрон 2 октября заявил, что он проведет телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы обсудить переброску сирийских боевиков в Азербайджан через территорию Турции, сообщает «Арменпресс» со ссылкой на “Sputnik”.

“Я позвоню президенту Эрдогану в ближайшие несколько дней, поскольку считаю, что Франция, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, должна потребовать объяснений по этому поводу”, - сказал Макрон.

Президент Франции также отметил, что 1 октября у него состоялся телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным для обмена информацией о ситуации в Нагорном Карабахе. “Я считаю, что могу сказать, что российская сторона оценивает ситуацию точно так же. Я считаю, что это угроза безопасности России и всего региона”, - сказал Макрон, назвав ситуацию неприемлемой.

Как сообщает “France 24”, Макрон также заявил, что, перебросив сирийских боевиков в зону нагорно-карабахского конфликта, Турция перешла красную линию, что недопустимо. “Я призываю всех партнеров по НАТО учесть поведение члена НАТО”.

Ранее президент Франции сообщил, что на фоне эскалации боевых действий в Нагорном Карабахе 300 сирийских боевиков были отправлены в Баку через турецкий город Газиантеп.

Пентагон уже подтвердил переброску наемников из Турции в Азербайджан. Министерство иностранных дел Российской Федерации призвало к немедленному выводу наемников и террористов с линии соприкосновения вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана. Арабской службе BBC даже удалось поговорить с одним из наемников, который сказал, что им заплатили по 2 000 долларов, но они не знали, что будут участвовать в этих боевых действиях.

Подготовила Анна Григорян