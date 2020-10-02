Зограб Мнацаканян провел телефонный разговор с министром иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дрианом

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 1 октября провел телефонный разговор с министром иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дрианом.

Как сообщает «Арменпресс», МИД Армении сообщает, что Зограб Мнацаканян проинформировал Жан-Ив Ле Дриана о целенаправленных инцидентах с журналистами, освещающими ситуацию в Арцахе, в частности, проинформировал своего коллегу о состоянии французских журналистов, оказавшихся под прицелом Азербайджана.

В этом контексте министр Мнацаканян выразил глубокую озабоченность дестабилизирующей деятельностью внерегиональных сил, выразив особую озабоченность в связи с безоговорочной и односторонней военной поддержкой со стороны Турции Азербайджану. Министры Мнацаканян и Ле Дриан подчеркнули недопустимость непосредственного вовлечения иностранных боевиков в конфликт.

В ходе разговора стороны коснулись заявления глав стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в котором содержится призыв к немедленному прекращению военных действий. Глава МИД Армении отметил значение роли сопредседателей и стран-сопредседателей в нейтрализации угроз региональной безопасности.