Армения продолжит противодействовать агрессии, направленной против Арцаха

11:19, 2 Հոկտեմբեր, 2020

Министерство иностранных дел Республики Армения выступило с заявлением по поводу совместного обращения лидеров стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. «Арменпресс» передает заявление МИД Республики Армения.

“Мы приветствуем тот факт, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ на уровне руководства решительно осудили применение силы в зоне нагорно-карабахского конфликта. Армения неоднократно отказывалась, осуждала применение или угрозу применения силы со стороны Азербайджана, а также прямое участие Турции в боевых действиях между Арменией и Арцахом. Совместные агрессивные действия Азербайджана, Турции, вовлечение иностранных боевиков-террористов подрывают региональную безопасность, мир, значительно повышая риск крупномасштабной войны. Эта агрессия против Арцаха должна быть немедленно прекращена. Армения остается приверженной мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Мы продолжим решительно противодействовать этой агрессии против Арцаха, в то же время, будучи готовыми, работать со странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ в направлении восстановления режима прекращения огня на основе договоренностей 1994 - 1995 годов”.