У противника около 830 потерь в живой силе

Обстановка в зоне арцахско-азербайджанского конфликта в ночь с 1 на 2 октября была относительно стабильно-напряженной.

Об этом, как сообщает «Арменпресс», на пресс-конференции заявил заместитель командующего Армией обороны Азербайджанской Республики Артур Саркисян.

“В некоторых направлениях продолжалась стрельба с применением самолетов, вертолетов и тяжелой артиллерии. В оперативно-тактической обстановке существенных изменений не произошло. На данный момент боевые действия возобновились на всех направлениях линии фронта. Подразделения Армии обороны продолжают отражать все атаки противника, нанося ему потери и в живой силе и в военной технике”, - сказал Саркисян.

Противник потерял еще 39 единиц бронетехники, 4 самолета Су-25, 3 вертолета Ми-24 (о самолетах и вертолетах было объявлено 1 октября), 17 БПЛА и около 830 военных.

Ранним утром 27 сентября Азербайджан по всей линии соприкосновения с Арцахом начал вести активный обстрел. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, школы, в том числе и в столице Степанакерте. В результате азербайджанского нападения в Арцахе погибли 11 мирных жителей. Более 60 получили ранения. Вооруженные силы Азербайджана также нанесли удары по военно-гражданским инфраструктурам Республики Армения. В результате удара БПЛА, принадлежащего ВС Азербайджана был убит мирный житель и подожжен гражданский автобус.

Обнаружены факты о вовлеченности Турции в военные действия. 29 сентября истребитель F-16 Турции сбил в воздушном пространстве Армении штурмовик Су-25 армянских ВВС, погиб пилот.

1 октября противник применил артиллерию в направлении села Шатван Гегаркуникской области, а также из ударного БПЛА произвел запуск ракеты по населенному пункту Мец Масрик, в результате чего погиб один мирный житель, еще двое получили ранения разной степени.

В Вооруженных силах Армении 157 погибших и около 120 раненых с повреждениями различной степени тяжести. В Армении и в Арцахе объявлено военное положение и всеобщая мобилизация.

Ранее было известно, что в результате военных действий, развязанных Азербайджаном в направлении Арцаха, с азербайджанской стороны есть около 1 280 погибших и 2 700 раненых. Противник потерял 95 БПЛА, 12 вертолетов, 181 единицу бронетехники, 5 самолетов, 2 системы залпового огня “Смерч”, 3 тяжелые огнеметные системы “ТОС-1А”.