В результате военных действий Азербайджана в Арцахе погибли 54 армянских военнослужащих

В результате действий противника на линии соприкосновения ВС Арцаха и Азербайджана погибли 54 армянских военнослужащих Армии обороны НКР.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказал заместитель командующего АО Арцаха Артур Саркисян.

“К сожалению, в боях за защиту Родины свою жизнью пожертвовали 54 бойца Армии обороны.

Ранним утром 27 сентября Азербайджан по всей линии соприкосновения с Арцахом начал вести активный обстрел. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, школы, в том числе и в столице Степанакерте. В результате азербайджанского нападения в Арцахе погибли 11 мирных жителей. Более 60 получили ранения. Вооруженные силы Азербайджана также нанесли удары по военно-гражданским инфраструктурам Республики Армения. В результате удара БПЛА, принадлежащего ВС Азербайджана был убит мирный житель и подожжен гражданский автобус.

Обнаружены факты о вовлеченности Турции в военные действия. 29 сентября истребитель F-16 Турции сбил в воздушном пространстве Армении штурмовик Су-25 армянских ВВС, погиб пилот.

1 октября противник применил артиллерию в направлении села Шатван Гегаркуникской области, а также из ударного БПЛА произвел запуск ракеты по населенному пункту Мец Масрик, в результате чего погиб один мирный житель, еще двое получили ранения разной степени.

В Вооруженных силах Армении 157 погибших. В Армении и в Арцахе объявлено военное положение и всеобщая мобилизация.

В результате военных действий, развязанных Азербайджаном в направлении Арцаха, на данный момент, согласно уточненной информации, с азербайджанской стороны есть около 1 280 погибших и 2 700 раненых. Противник потерял 95 БПЛА, 12 вертолетов, 181 единицу бронетехники, 5 самолетов, 2 системы залпового огня “Смерч”, 3 тяжелые огнеметные системы “ТОС-1А”.