Президент Арцаха навестил корреспондентов “Le Monde”, раненых в результате обстрела Мартуни

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян навестил корреспондентов “Le Monde”, раненых в результате обстрела азербайджанских вооруженных сил города Мартуни. Как сообщает «Арменпресс», об этом Араик Арутюнян сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, опубликовав видеоматериал.

“Вчера поздно вечером в сопровождении министра иностранных дел Масиса Маиляна я посетил корреспондентов “Le Monde”, раненых в результате обстрела азербайджанских вооруженных сил в городе Мартуни, Ягобзаде Рафаэля Шарлза и Алана Кавалля. Благодаря своевременной и профессиональной работе наших врачей их жизни ничего не угрожает”, - написал он.

В арцахском городе Мартуни ВС Азербайджана обстреляли группу журналистов. В результате артобстрела ранения получили также двое журналистов французского издания “Le Monde”, они граждане Франции. Сопровождавший их мужчина - гражданское лицо, погиб. В результате артобстрела погибли еще три мирных жителя. Оператор телекомпании “Армения” Арам Григорян, корреспондент “24News” Севак Вардумян и заместитель главного редактора российской телекомпании “Дождь” Дмитрий Еловский получили ранения. Мишенью обстрела Азербайджана стала и машина журналистов агентства “Agence France-Presse”.