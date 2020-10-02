Макрон заявил о 300 сирийских боевиках исламистах, переброшенных в Арцах через Турцию 

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что более 300 сирийских исламистов переброшены в зону нагорно-карабахского конфликта через турецкий Газиантеп, и вовлечены ВС Азербайджана в военные действия.

Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на международные СМИ, Франция подтверждает, что это доказанный факт, Россия также владеет этой информацией.

Об этом Макрон заявил на брифинге по итогам первого дня саммита ЕС.

Макрон добавил, что Франция находится в тесной связи с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ - Россией и США, и готовит с ними совместные мирные инициативы по ситуации в Нагорном Карабахе.

“Я могу заявить, что более 300 сирийских боевиков-исламистов, ранее вывезенных из района Алеппо, через турецкий Газиантеп перебрались в зону нагорно-карабахского конфликта. Это установленный факт, эти люди опознаны, все они связаны с террористической группировкой ИГИЛ. Я обсуждал этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным, который подтвердил, что Россия также располагает этой информацией”, - сказал Макрон.

Он подчеркнул, что поведение Турции неуместно для государства-члена НАТО, и подчеркнул, что такие действия недопустимы. Макрон сказал, что в этом случае красная линия уже пересечена.

“Россия, США и Франция как сопредседатели Минской группы ОБСЕ в ближайшее время выступят с рядом инициатив по прекращению нагорно-карабахского конфликта. Мы находимся в тесном рабочем контакте”, - сказал президент Франции.

Президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и президент Франции Эмануэль Макрон выступили с заявлением о ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта, в котором объявили о немедленном прекращении боевых действий при содействии Минской группы ОБСЕ.

Подготовила Лилит Демурян