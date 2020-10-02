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В Арцахе возобновились боевые действия по всем направлениям линии фронта

В Арцахе возобновились боевые действия по всем направлениям линии фронта

В ночь с 1 на 2 октября обстановка в зоне арцахско-азербайджанского конфликта была относительно стабильно-напряженной.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Армии обороны Арцаха, стрельба из артиллерийского и огнестрельного оружия продолжалась в отдельных направлениях. В оперативно-тактической обстановке существенных изменений не произошло.

На данный момент боевые действия возобновились на всех направлениях линии фронта. Подразделения Армии обороны продолжают отражать все атаки противника, нанося ему потери и в живой силе и в военной технике.


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