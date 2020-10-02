 Действия Турции не должны дестабилизировать весь регион: интервью президента Армении “Аль-Джазире”

Турция вмешивается в нагорно-карабахский конфликт, при этом делая вид, что этого нет. Существуют сотни тысяч фактов причастности турецких БПЛА, прибытия в Азербайджан турецкой военной техники и обстрелов Нагорного Карабаха турецкими F-16. Об этом заявил президент Армении Армен Саркисян в интервью программе “Специальное интервью” телеканала “Al Jazeera TV”, отметив, что Турция не должна своими действиями дестабилизировать весь регион.

«Арменпресс» представляет перевод интервью, предоставленного управлением по связям с общественностью аппарата президента Республики Армения.

- Господин Президент, хочу начать интервью с Вашей последней позиции, которой Вы предупредили, если не будут прекращены боевые действия в Нагорном Карабахе, Кавказ может стать еще одной Сирией. Почему Вы так обеспокоены?

- Я считаю, что необходимо изучить историю нагорно-карабахского конфликта. С исторической точки зрения необходимо посмотреть, где находится Нагорный Карабах, что такое Нагорный Карабах. Это часть исторической Армении, в которой армяне жили сотни, тысячи лет. Только в советский период Сталин передал эту территорию Азербайджану. Сталин был великим мастером принципа “разделяй и властвуй”, он создавал проблемы между всеми советскими странами - Грузией, Россией, Арменией, Азербайджаном, республиками Средней Азии.

- Простите, господин Президент, такой исторический обзор конечно важен, но сегодня у нас конфликт, который может перерасти в полномасштабную войну.

- Во время распада Советского Союза в 1991 году народ Нагорного Карабаха предельно ясно выразил свое желание стать независимым государством на территории Нагорного Карабаха, где веками подавляющее большинство населения составляли армяне. Но вместо того, чтобы уважить волю народа, Азербайджан решил сразиться с ним, послал туда армию, началась война между армянами Нагорного Карабаха, который объявил свою независимость, и Азербайджаном. Первая война закончилась прекращением огня в 1994 году. После этого авторитетная международная организация ОБСЕ создала платформу для диалога - Минскую группу под сопредседательством США, Франции и России. В течение всего этого времени велись переговоры, иногда успешно, иногда не очень, но целью этих переговоров было мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

27 сентября Азербайджан решил, что они больше не будут вести диалог - вариант поиска мирного урегулирования, и что вопрос должен быть решен силой. Азербайджан направил войска на передовую НКР. Обстрелам подверглись и населенные пункты.

- Господин Президент, Вы готовы сегодня к мирному урегулированию?

- Сегодня ситуация изменилась, потому что вовлечена и Турция, своими генералами, офицерами, советниками, наемниками, привезенными из Сирии. Используются дроны турецкого производства и истребители F-16. В международном масштабе это можно интерпретировать как этническую чистку. Изначально существовал механизм мирного урегулирования конфликта между Нагорным Карабахом и Азербайджаном - переговоры. Но с того момента, как вмешалась Турция ...

- Министерство обороны Азербайджана заявляет, что вместе с армянами Нагорного Карабаха воюют и солдаты Армении. Как бы Вы прокомментировали это?

- Они армяне, неужели они могут допустить еще один геноцида, спустя 105 лет после Геноцида армян в Османской империи? Это волонтеры, которые приехали поддержать соотечественников. Они не прибыли из какой-либо третьей страны, как в случае с Азербайджаном. В настоящее время Турция участвует в этнической чистке в борьбе против армян Нагорного Карабаха. Когда волонтеры помогают своим братьям и сестрам, в этом нет ничего предосудительного.

- Другими словами, Вы признаете, что есть армянские бойцы, которые не из Армении и не из региона. Это естественно для Вас?

- Это абсолютно естественно, ведь мы маленькая страна, но мировая нация. Это естественно, потому что каждый армянин помнит, что 105 лет назад та же Турция, которая сейчас вовлечена в агрессию против Нагорного Карабаха, уничтожила 1,5 миллиона армян. Та же Турция, которая проводила этнические чистки армян в Османской империи, создала диаспору. Все эти люди об этом помнят. Мы, как нация, и наши друзья никогда не допустим повторения Геноцида.

- Президент Нагорного Карабаха говорит, что нынешняя война в Нагорном Карабахе также является войной против Ирана. Вы согласны с этим?

- Это комментарий президента Нагорного Карабаха по поводу геополитических изменений, которые могут произойти, если эту войну не остановить.

- Россия предложила свое посредничество. Вы открыты для российского посредничества?

- Россия, Франция и США являются сопредседателями Минской группы. У России хорошие отношения как с Арменией, так и с Азербайджаном. Конечно, мы открыты для посредничества, чем раньше оно начнется, тем лучше.

Это посредничество между Нагорным Карабахом, Азербайджаном и Арменией, турецкое присутствие и боевые действия должны быть прекращены.

- На каких основаниях или условиях Вы примете это предложение, ведь даже премьер-министр Армении заявляет, что Вы не готовы возобновлять мирные переговоры сейчас, поскольку нет соответствующих условий? А теперь Вы говорите, что открыты.

- Между тем, что я сказал, и сказанным правительства нет противоречий. Вы задаете общий вопрос: примет ли Армения посредничество России, если оно заработает? В принципе, да. Но посредничество - это процесс, оно начинается со специальных посредников, отношений между военными, политическими деятелями, министерствами иностранных дел, но этот процесс еще не начат. Ответ - да, мы готовы к посредничеству, особенно со стороны России, если такое посредничество будет.

- Россия говорила об этом?

- Различные госорганы Армении ежедневно находятся на связи с российской стороной, министр иностранных дел Армении беседует со своим российским коллегой. Обсуждения идут на уровне правительства, премьер-министра. Обсуждения идут постоянно, но пока нет четкого формата, чтобы мы могли сказать, что посредничество между сторонами начато.

- Связаны ли Вы с Россией Договором о коллективной безопасности? Можете ли вы попросить у России военную поддержку в этой войне?

- Мы в ОДКБ. В его состав помимо Армении входят и другие члены. Однако до сих пор Армения не обращалась в структуру, хотя и имеет на это право. Мы надеемся, что международное давление на нашего соседа, а точнее на наших соседей, Азербайджана и Турции, остановит эту этническую чистку, которая происходит в Нагорном Карабахе, войну, которая ведется против НКР, и нам не нужно будет обращаться в другие учреждения или международные организации. Надеемся, что здравый смысл и человеческая логика восторжествуют.

Однако Армения имеет право обратиться в структуру, частью которой она является. Мы также подняли этот вопрос перед руководством НАТО, поскольку Турция, будучи членом этой организации, предпринимает действия, которые противоречат всей философии этой организации. Они вовлечены в конфликт, в котором у них нет прямого, непосредственного интереса, хотя они и делают вид, что существуют боевики или что существует угроза международным источникам энергии.

- Вы упомянули, что имеете право обратиться к России за военной помощью. Конечно, у вас есть общее оборонное соглашение с Россией, так же как есть российская военная база в Армении. Проявила ли Россия желание вмешаться в этот конфликт как часть его?

- Поднятый Вами вопрос больше адресован президенту России, чем мне. Я отвечаю на Ваши вопросы как президент Республики Армения. Мы в ОДКБ, в которую входит и Россия. У нас есть специальные соглашения с Российской Федерацией. Как я уже сказал, мы не обращались официально к России или другим странам-членам ОДКБ с просьбой о помощи. Пока вы не обратитесь к ним, вы не можете сказать, готовы ли они поддержать вас, или нет. Но у нас есть договоры. Мы не хотим нагнетать ситуацию. Одно очень важно: мы не хотим создавать напряженность из-за этого конфликта между Нагорно-Карабахской Республикой и Азербайджаном. Поэтому, как отметили и Вы, если противостояние станет более напряженным, Кавказ станет другой Сирией. В таком случае, да защитит нас Бог от того, что произойдет во всем регионе. Мы пытаемся обуздать эту ситуацию. Во всем этом есть одна важная часть - Турция. Если Турция перестанет направлять свои БПЛА и истребители F-16 на население армянских сел Нагорного Карабаха, стреляя по ним, нынешняя война через некоторое время приведет к определенному исходу. Надеемся, что стороны, в том числе и Азербайджан, услышат то, что мы говорим. Учитывая то, что сейчас происходит, мы вернемся за стол переговоров, потому что альтернативы нет. У этой проблемы нет военного решения. Если мы не прислушаемся к этому сообщению, погибнут тысячи людей. И каков будет результат? Большая трагедия для обеих стран, Азербайджана и Армении.

- Та сторона говорит, пусть Армения уйдет из этого непризнанного региона, есть международное признание суверенитета Азербайджана. Как армяне отвечают на этот вопрос, что же в конце концов?

- Прежде всего, нужно время на признание. Лучший способ признания это - диалог Нагорного Карабаха с Азербайджаном, чтобы, наконец, прийти к решению, согласно которому будут дальнейшие отношения Азербайджана с Нагорным Карабахом и будущее Нагорно-Карабахской Республики. Это лучшее признание.

Таким образом, главный путь решения этой проблемы - это не признание одной или двумя странами, которое может помочь, а окончательное решение должно быть через переговоры между Азербайджаном и Нагорным Карабахом. Когда мы говорим о территориальной целостности, мы не должны забывать, что Нагорный Карабах был частью Азербайджана только в советские годы, он никогда раньше не был частью Азербайджана. Его подарил Азербайджану Сталин. Когда вы говорите о целостности, если мы имеем в виду то, что создал Сталин, то это была Советская империя. Выражая волю народа, Шотландия решила выразить свое стремление к независимости через референдум в Соединенном Королевстве. Великобритания не сказала “нет”. они позволили шотландцам провести референдум. Если бы референдум был положительным, Шотландия была бы сегодня независимым государством, но он был отрицательным. Почему в Соединенном Королевстве, бывших югославских государствах, это было проявлением нормального человеческого общества, а в Нагорном Карабахе, 90% которого веками заселен армянами, когда был проведен референдум о независимости, Азербайджан начал войну, вовлек Турцию, начал стрелять в людей, проводить этническую чистку. Вы можете мне это объяснить?

-Господин Президент, ожидаете ли Вы того, что Иран будет вовлечен в этот вопрос?

- Я надеюсь, что никакая другая страна не будет вовлечена в эту продолжающуюся войну. Я надеюсь, что Турция выйдет из этого конфликта, никто больше не вмешается. Вот почему мы не обращаемся к другим. Каждое новое вмешательство вызовет в десять раз больше напряжения: остановить конфликт не удастся. Вместо того чтобы связываться с Ираном, Россией или другими, я хотел бы, чтобы Турция вышла из этого конфликта.

- К кому Вы обратились, чтобы изгнать Турцию? Кто хочет вытеснить Турцию?

- Я призываю международное сообщество оказать давление на Турцию. Все понимают, что участие Турции в этом конфликте непропорционально, необоснованно, противоречит всем международным законам и соглашениям. Участие Турции напоминает Геноцид армян, произошедший 105 лет назад. У них есть оправдания всему этому, как они оправдывают и сегодня, как будто они защищают международные трубопроводы энергоснабжения, говоря о боевиках, что является полной ерундой. В 1915 году они говорили, что армяне христиане, что они поддерживают русских и так далее.

Все это отговорки, и цель очень ясна: провести этническую чистку, изгнать армян с земли Нагорного Карабаха, где они жили тысячи лет. Это неприемлемо. Мы призываем международное сообщество оказать давление на Турцию, поскольку Турция стала основным негативным фактором в этом конфликте, который не позволит вернуться за стол переговоров. Я за решение путем переговоров, потому что других решений нет. Есть только один человеческий способ решать проблемы - это диалог.

- Можно ли сейчас начать диалог с учетом ситуации? Можно ли будет начать диалог без изменений и прекращения огня? Это приемлемо для Вас?

- Вы хотите сказать, что сейчас можно начать диалог, тогда, когда F-16 убивают женщин, мужчин, обстреливают села и города? Как можно начинать переговоры, когда Турция, не участвующая в этом конфликте, обстреливает города и села Нагорного Карабаха? Объясните мне, как такое возможно. Прежде всего, Турция должна быть выведена из этого конфликта, они не должны быть частью этой проблемы. Затем азербайджанская сторона, Нагорный Карабах, Армения должны решить, когда военные действия должны закончиться, сесть за стол переговоров. Призываю всех сделать это как можно скорее. Турция не должна своими действиями дестабилизировать весь регион.

- Турция до сих пор отрицает, что она поддерживает Азербайджан, отрицает свое прямое вмешательство в этот вопрос. Что Вы думаете об этом?

- Она не права. Турция делает то же самое в случае с Сирией, Ливией и Ираком. Я помню слова одного из величайших президентов Америки, который сказал, что можно обмануть всех на время, некоторых людей можно обмануть на долгое время, но нельзя обманывать всех и все время. Турция обманывает международное сообщество.

- Турция вмешивается в сирийский вопрос, было объявлено, что Эрдоган нацелился на...

- Турция вмешивается в вопрос Нагорного Карабаха, делая вид, что она не делает этого. Существуют сотни тысяч фактов причастности турецких БПЛА, прибытия в Азербайджан турецкой военной техники и обстрелов Нагорного Карабаха турецкими F-16. Турция говорит другое, но я говорю это. Вы выбираете то, что Вам больше нравится. Мирные жители гибнут из-за стрельбы, идущей с противоположной стороны Нагорного Карабаха, из Азербайджана, где Турция полностью вовлечена. Мой вопрос очень ясен: почему Турция решила вмешаться в этот вопрос? Не мог ли с этим справиться сам Азербайджан, который намного больше Нагорного Карабаха? Почему Турция решила вмешаться в эту кровавую войну, убивающую людей? Говорят, что существует угроза международным энергетическим трубопроводам, это нонсенс. Если бы армяне хотели стрелять по международным энергетическим трубопроводам, они бы сделали это 20 лет назад, когда начали их строить. Но эти трубопроводы существуют уже 20 лет и Азербайджан уже заработал миллиарды долларов, которые он использовал для покупки оружия для использования его против армян Нагорного Карабаха. Неверно говорить о том, что сегодня армяне думают о взрыве трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан.

- Благодарю, за то, что Вы присоединились к нам.