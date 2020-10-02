Командиру воинской части «Ехникнер» Карену Джалавяну присвоено звание «Герой Арцаха»
00:27, 2 Октябрь, 2020
Президент Арцаха Араик Арутюнян присвоил высшее звание «Герой Арцаха» легендарному командиру воинской части «Ехникнер» Карену Джалавяну.
«Сегодня мы стали свидетелями героических боевых действий легендарной воинской части «Ехникнер», в результате которых не только захвачены необходимые тактические высоты и точки, но также враг понес довольно большие потери», - как передает Арменпресс, сказал Арутюнян.
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