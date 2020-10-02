Командиру воинской части «Ехникнер» Карену Джалавяну присвоено звание «Герой Арцаха» 

Президент Арцаха Араик Арутюнян присвоил высшее звание «Герой Арцаха» легендарному командиру воинской части «Ехникнер» Карену Джалавяну.

«Сегодня мы стали свидетелями героических боевых действий легендарной воинской части «Ехникнер», в результате которых не только захвачены необходимые тактические высоты и точки, но также враг понес довольно большие потери», - как передает Арменпресс, сказал Арутюнян.