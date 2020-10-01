В воздушном пространстве близ Еревана появилось 4 вражеских БПЛА, 3 из них уничтожены

Четыре вражеских беспилотника появились в воздушном пространстве Котайкской и Гегаркуникской областей Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Никол Пашинян.

«ПВО Армении уже уничтожили три из них», - написал премьер.