В воздушном пространстве близ Еревана появилось 4 вражеских БПЛА, 3 из них уничтожены
Четыре вражеских беспилотника появились в воздушном пространстве Котайкской и Гегаркуникской областей Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Никол Пашинян.
«ПВО Армении уже уничтожили три из них», - написал премьер.
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