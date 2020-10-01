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МИД анализирует ситуацию с уничтоженным в воздушном пространстве Армении вражеского БПЛА

МИД анализирует ситуацию с уничтоженным в воздушном пространстве Армении вражеского БПЛА

Министерство иностранных дел Армении анализирует ситуацию с беспилотником, вторгшимся на территорию Армении и уничтоженным в воздушной границе Котайкской области Армении. Об этом сообщили Арменпресс в МИД Армении, отвечая на вопрос, собирается ли Ереван после этого открытого посягательства на Армению обращаться в Организацию Договора о коллективной безопасности.

Напомним, что несколько минут назад силы ПВО Армении в воздушном пространстве Котайкской области уничтожили БПЛА врага.


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