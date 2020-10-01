Пресс-секретарь министра иностранных дел Армении Анна Нагдалян выразила сожаление по поводу того, что Азербайджан использует территории других стран для совершения агрессии против Арцаха. Как сообщает Арменпресс, на состоявшейся 1 октября пресс-конференции Нагдалян сказала об этом, отвечая на замечание о том, что иранцы пострадали в результате военных действий Азербайджана против Арцаха.

«Мы находимся в постоянном контакте с нашими иранскими коллегами. К сожалению, Азербайджан использует территории других стран, чтобы поставить под угрозу мир в регионе, чтобы вести боевые действия против Арцаха. В этом отношении диалог с нашими иранскими партнерами носит комплексный характер и включает широкий круг вопросов», - сказала Нагдалян.