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Азербайджан использует территории других стран для совершения агрессии против Арцаха

Азербайджан использует территории других стран для совершения агрессии против Арцаха

Пресс-секретарь министра иностранных дел Армении Анна Нагдалян выразила сожаление по поводу того, что Азербайджан использует территории других стран для совершения агрессии против Арцаха. Как сообщает Арменпресс, на состоявшейся 1 октября пресс-конференции Нагдалян сказала об этом, отвечая на замечание о том, что иранцы пострадали в результате военных действий Азербайджана против Арцаха.

«Мы находимся в постоянном контакте с нашими иранскими коллегами. К сожалению, Азербайджан использует территории других стран, чтобы поставить под угрозу мир в регионе, чтобы вести боевые действия против Арцаха. В этом отношении диалог с нашими иранскими партнерами носит комплексный характер и включает широкий круг вопросов», - сказала Нагдалян.


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