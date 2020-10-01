МИД Армении строго осуждает обстрел представителей армянских и иностранных СМИ 

Министерство иностранных дел Республики Армения решительно осуждает нападения азербайджанских вооруженных сил на армянских и иностранных журналистов в городских населенных пунктах Арцаха. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 1 октября заявила пресс-секретарь МИД Анна Нагдалян.

«Армянские и иностранные журналисты сегодня оказались под прицелом турецко-азербайджанских сил и это произошло через несколько часов после того, как министерство иностранных дел объявило о том, как много международных СМИ откликнулось на призыв осветить этот конфликт.

Во время одного из визитов в Мартунинский район Арцаха, последние оказались под обстрелом, когда Азербайджан снова начал применять силу против гражданской инфраструктуры.

Один из журналистов французской газеты Le Monde получил серьезное ранение, ему сделали операцию в одной из больниц Арцаха, арцахская сторона уже заявила о своем намерении организовать переезд журналиста в Армению. Умышленные систематические обстрелы гражданских лиц и гражданской инфраструктуры с использованием артиллерии и другой тяжелой военной техники, являются нарушением международного права. Такие действия должны быть решительного осуждены», - сказала Нагдалян.

Пресс-секретарь МИД добавила, что журналисты, работавшие в Мартунинском районе Арцаха, имели особые знаки отличия и спецодежду.

«Наше министерство аккредитовало журналистские группы из более чем 50 ведущих международных СМИ, около 200 журналистов, большинство из которых - более 100 журналистов - уже работают в Арцахе», - сказала Анна Нагдалян.