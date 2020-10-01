Президент Армении встретился с послом Франции

Президент Армении Армен Саркисян 1 октября встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Французской Республики в Республике Армения Джонатаном Лакотом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян коснулся ситуации, сложившейся в результате развязанной Азербайджаном против Арцаха агрессии. Он выразил глубокую озабоченность по поводу открытой военно-политической помощи Турции Азербайджану.

Президент Армении высоко оценил усилия президента Франции, направленные на преодоление сложившейся ситуации.