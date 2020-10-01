11 жертв и более 60 раненых среди мирного населения: омбудсмен Арцаха

Защитник прав человека Арцаха Артак Бегларян представил результаты начатой миссии по сбору фактов о зверствах, совершенных в результате азербайджанской агрессии, в основном против мирного населения.

«По результатам миссии мы подготовили промежуточный отчет. В результате нашей миссии по сбору фактов, гражданское население стало объектом масштабных нападений азербайджанских вооруженных сил, в результате чего у нас уже есть 11 жертв, в том числе случай в Мартуни, более 60 раненых, 42 из которых получили серьезные ранения», - как сообщает Арменпресс, сказал Бегларян.

По словам Бегларяна, некоторые погибли в результате артобстрела, другие - в результате ударов БПЛА.

«Отсюда делаю вывод, что гражданское население было специально под прицелом, так как в случае с артиллерией есть вероятность некоторого отклонения, а ударные БПЛА считаются высокоточным оружием, поэтому здесь почти нет шанса на ошибку.

Т.е. отсюда становится очевидно, что гражданское население является объектом нападения Вооруженных сил Азербайджана, что является грубым нарушением международных гуманитарных норм, более того, это военное преступление», - заключил Бегларян.