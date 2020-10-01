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Представитель Пентагона подтвердил факт переброски турецких наемников в Азербайджан

Представитель Пентагона подтвердил факт переброски турецких наемников в Азербайджан

Представитель министерства обороны США подтвердил, что информация о том, что Турция перебросила в Азербайджан сотни сирийских наемников, соответствует действительности. Как передает Арменпресс, об этом Sky News Arabia сообщил представитель Пентагона.

«Информация о том, что сотни сирийских наемников были перевезены десятками рейсов между Турцией и Азербайджаном, подтверждается», - сказал он.


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