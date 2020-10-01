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Сопровождающий журналистов Le Monde мирный житель погиб

Сопровождающий журналистов Le Monde мирный житель погиб

В арцахском городе Мартуни 1 октября журналисты французского журнала Le Monde и сопровождающие их сотрудники подверглись обстрелу, в результате которого погиб сопровождавший мирный житель. Таким образом, 8-й мирный житель погиб в результате азербайджанского обстрела.

Новость в беседе с Арменпресс подтвердила пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян.

«Да, сопровождавший их мирный житель погиб», - сказала Степанян.


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