Сопровождающий журналистов Le Monde мирный житель погиб

В арцахском городе Мартуни 1 октября журналисты французского журнала Le Monde и сопровождающие их сотрудники подверглись обстрелу, в результате которого погиб сопровождавший мирный житель. Таким образом, 8-й мирный житель погиб в результате азербайджанского обстрела.

Новость в беседе с Арменпресс подтвердила пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян.

«Да, сопровождавший их мирный житель погиб», - сказала Степанян.