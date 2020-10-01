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Президент Арцаха посетил в госпитале раненых военнослужащих

Президент Арцаха посетил в госпитале раненых военнослужащих

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян вместе с супругой Кристине Арутюнян 1 октября посетил раненых в ходе развязанной Азербайджаном 27 сентября широкомасштабной войны военнослужащих в военном госпитале Армии обороны.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, Арутюнян побеседовал с ними, поинтересовался лечением и пожелал скорейшего выздоровления. 

«Вы и ваши друзья совершили великий подвиг, предотвратив провокационные действия врага, угрожающие физической безопасности нашего народа. Преклоняю голову перед вашим служением Родине», - сказал президент Арцаха, добавив, что благодаря единой, сплоченной борьбе армянского народа нынешняя ситуация будет преодолена с честью.


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