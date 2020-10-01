Армения обратилась в ОДКБ по вопросу лишения Афганистана статуса наблюдателя

Национальное Собрание Республики Армения официально обратилось в Секретариат Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности с просьбой инициировать процесс лишения Афганистана статуса наблюдателя в этой организации. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал спикер НС Армении Арарат Мирзоян.

«В ответ на заявления Афганистана в поддержку турецко-азербайджанской агрессии Национальное Собрание Армении официально обратилось в Секретариат Парламентской Ассамблеи ОДКБ с просьбой начать процесс лишения Афганистана статуса наблюдателя», - написал Мирзоян.