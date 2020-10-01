Наша задача - защитить себя: премьер-министр телеканалу «Аль-Джазира»

Задача армянской стороны - защитить себя, потому что Азербайджан начал наступление в направлении Нагорного Карабаха. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью «Аль-Джазире».

«Я уже сказал, что наша задача - защитить себя, поскольку Азербайджан начал наступление на Нагорный Карабах. И, конечно же, задача армян Нагорного Карабаха - защитить себя от этой агрессии», - сказал Пашинян.

В репортаже журналист отметил, что это столкновение является самым серьезным с момента прекращения огня 1994 года. Он спросил, что может сделать армянская сторона, чтобы остановить эту вспышку и гибель людей. Пашинян ответил: «Есть только один способ сделать это - поддаться шантажу и угрозам Азербайджана, что неприемлемо для Армении и Нагорного Карабаха».