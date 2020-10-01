Франция делает все возможное, чтобы перевезти раненых журналистов из Карабаха: Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что за журналистами газеты Monde, которые были ранены в четверг в Нагорном Карабахе, вылетит самолет для их транспортировки во Францию, передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости.

Ранее Армянский единый информационный центр сообщил, что двое журналистов французского издания Monde пострадали при бомбежке в Карабахе. Позднее сообщалось, что состояние одного из пострадавших журналистов тяжелое, его оперируют в Степанакерте - столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

"Санитарный самолет готов к вылету. Мы делаем все, чтобы стабилизировать состояние раненых на месте до их эвакуации", - сказал Макрон, прибывший на саммит ЕС в Брюсселе.

Он выразил слова поддержки журналисту и фотографу издания, которые пострадали в Карабахе, и всему коллективу газеты.