Макрон заявил о наличии доказательств участия исламистов из Турции в боях в Карабахе

У Франции есть факты, что сирийские исламисты из Турции принимают участие в боевых действиях в Нагорном Карабахе. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

В последние дни в международной прессе появилось множество сообщений о том, что Турция перебросила большое количество наемников из Сирии в Азербайджан, и с 27 сентября эти наемники ведут боевые действия на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана.