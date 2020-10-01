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Макрон заявил о наличии доказательств участия исламистов из Турции в боях в Карабахе

Макрон заявил о наличии доказательств участия исламистов из Турции в боях в Карабахе

У Франции есть факты, что сирийские исламисты из Турции принимают участие в боевых действиях в Нагорном Карабахе. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

В последние дни в международной прессе появилось множество сообщений о том, что Турция перебросила большое количество наемников из Сирии в Азербайджан, и с 27 сентября эти наемники ведут боевые действия на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана.


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