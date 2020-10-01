Спикер НС Арцаха обратился к коренным народам Азербайджана

Председатель Национального Собрания Арцаха Артур Товмасян обратился к коренным народам Азербайджана. Как сообщает Арменпресс, Товмасян призвал представителей коренных народов Азербайджана не участвовать в развязанной Баку агрессии против Арцаха и Армении, а также пообещал помощь армян в случае необходимости.

Представляем текст обращения:

«27 сентября бакинские власти по открытому подстрекательству Турции начали новую широкомасштабную агрессию против Республики Арцах, возобновив активные боевые действия. На самом деле, на этот раз одной из главных целей возобновления войны является резкое распространение турецкого влияния в регионе, из-за чего коренные народы Азербайджана проливают кровь, умирают или становятся инвалидами.

Ни один представитель коренного народа Азербайджана ничего не выиграет от этой войны, вам и армянам Арцаха нечего делить, наши интересы не противоречат друг другу. Армяне Арцаха всегда относились к вам с уважением, и в последние десятилетия именно бакинские власти препятствовали общению и дружбе между нами и вами, имеющей тысячелетнюю историю.

В Арцахе знают, что бакинские власти проводят первый призыв на военную службу среди коренных народов Азербайджана и отправляют их на передовую, самые опасные участки фронта, где вероятность гибели наиболее высока.

Таким образом, бакинские власти решают две проблемы. С одной стороны, они используют вас против Арцаха, с другой – избавляются от вас, потому что вы являетесь одним из препятствий на пути массовой тюркизации Азербайджана. Независимо от того, насколько активно вы участвуете в агрессии против Арцаха в составе азербайджанской армии, народ Арцаха испытывает глубокую скорбь о каждой жертве и раненых в ваших рядах, потому что с вами завершится важнейший демографический и историко-культурный слой в этом регионе с тысячелетней историей.

Чтобы не быть убитыми по прихоти бакинских властей, мы обращаемся к коренным народам Азербайджана: лезгинам, талышам, аварцам, татарам, удинам, цахурам, ингилосам, рутулам, этническим группам шахдагцев и курдам, находящимся на грани ассимиляции.

1․ Избегать призыва на военную службу всеми возможными способами, не выезжать на передовую и участвовать в военной агрессии против народа Арцаха, в том числе пытаться покинуть территорию Азербайджана. Соответствующая поддержка будет оказана соответствующими структурами армянской диаспоры в других странах тем, кто не желает принимать участия в агрессии против Арцаха, и покинул Азербайджан.

2․ В случае появления на линии фронта постарайтесь не участвовать в активных боевых действиях, а по возможности – сдаться представителям Вооруженных сил Арцаха.

Желающие сдаться должны продемонстрировать свою невооруженность при пересечении границы, вывесив вверху белый флаг или кусок белой одежды (заметно). Сразу после капитуляции, заявив, что он принадлежит к коренному народу Азербайджана, этот человек будет считаться гостем, а не обычным военнопленным, и будет принят в соответствии с правилами гостеприимства, принятыми коренными народами этого региона на протяжении тысячелетий.

По своему желанию, эти люди решат, остаться в Арцахе или уехать в другую страну. Желающим покинуть Арцах будет оказана соответствующая помощь, включая соответствующие документы, для безопасного перехода в третью страну и поселения там.

Республика Арцах, как свидетельство дружбы и враждебного отношения к коренным народам Азербайджана, готова передать без каких-либо предварительных условий трупы солдат, представляющих коренные народы Азербайджана, погибших в результате агрессии против нас и находящихся под контролем Вооруженных сил Республики Арцах. Родственники погибших военнослужащих могут обратиться в соответствующую службу Республики Арцах для организации этого процесса».