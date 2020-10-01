В Армении подтверждено самое большое количество случаев COVID-19 за последние 2 месяца

По состоянию на 1 октября в Армении всего подтверждено 50 850 случаев COVID-19, 44 219 из которых выздоровели. Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 5 370 пациентов. За последние сутки проведено 4 134 теста, а в общем счете 296 327.

Таким образом, выявлено 491 новых случаев заражения, 218 больных выздоровели.

В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 963 летальных исхода (увеличились на 4).

В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что скончались мужчины 56 и 80 лет и две женщины 84 лет. Они имели сопутствующие хронические заболевания.

Зафиксирован 1 случай смерти пациента с диагнозом COVID-19, в котором смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев 298.

Правительство Армении 11 сентября приняло решение о замене чрезвычайного положения, объявленного в Армении 16 марта 2020 года и продленного до 11 сентября. С 17:00 часов 11 сентября чрезвычайное положение заменяется карантином на четыре месяца - до 11 января 2021 года включительно.

Лилит Демурян