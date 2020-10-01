Премьер-министр Армении направил поздравительное послание по случаю 71-й годовщины образования КНР

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян направил поздравительное послание председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с 71-й годовщиной образования КНР. Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе информации и общественных связей аппарата премьер-министра

“Сердечно поздравляю Вас с 71-й годовщиной образования Китайской Народной Республики. Под Вашим руководством Китай смог преодолеть вспышку эпидемии COVID-19 и твердыми шагами продолжает бороться с ней, подавая яркий пример всему миру и поддерживая дружественные страны. Придаю большое значение нашему диалогу, продолжающемуся на высоком уровне и политике взаимопомощи между нашими странами в период перемен, происходящих на международной арене.

С удовлетворением вспоминаю нашу встречу и обмен мнениями во время моего визита в Китай в прошлом году. Желая углубить и расширить существующие двусторонние политические, экономические и культурные связи, наметив новые пути сотрудничества, мы наметили программу развития наших стран и более тесных двусторонних связей, призвали реализовать широкий потенциал армяно-китайского многопрофильного сотрудничества в рамках инициативы “Один пояс, один путь”. Уверен, что наши достигнутые договоренности и впредь будут реализовываться во благо наших стран и благополучия армянского и китайского народов. Желаю Вам крепкого здоровья, новых успехов - всего самого доброго, а дружественному китайскому народу - мира и благополучия”.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян также направил поздравительное послание и председателю (премьер-министру) Госсовета Китайской Народной Республики Ли Кецяну.

“От имени правительства Республики Армения сердечно поздравляю Вас, правительство Китая, с 71-й годовщиной образования Китайской Народной Республики. Китай смог справиться с проблемой эпидемии COVID-19 благодаря эффективному управлению и продолжает свое экономическое восстановление. Я придаю большое значение связям на высоком уровне между нашими странами в этот непростой период, обусловленный пандемией, оказываемой друг другу различной поддержке. Армения придает большое значение всестороннему, устойчивому, последовательному развитию и расширению партнерства с Китаем в различных областях. Я полон надежды, что договоренности, достигнутые во время моего визита в Китай в мае прошлого года, будут и дальше реализовываться, и после преодоления препятствий, вызванных пандемией, они зафиксируют ощутимые экономические результаты во благо наших стран и народов.

Желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, а дружественному народу Китая мира и процветания”, - говорится в послании премьера.