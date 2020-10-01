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Подразделения Армии обороны НКР пресекли передвижения противника на линии соприкосновения

Подразделения Армии обороны НКР пресекли передвижения противника на линии соприкосновения

На линии соприкосновения ВС Арцаха и Азербайджана продолжались артиллерийские бои, перестрелки, хотя и относительно меньше.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказал и. о. начальника отдела информации Армии обороны Республики Арцах Сурен Сарумян.

“Противник в течение ночи пытался совершать военные маневры, чтобы улучшить свои тактические позиции. Подразделения Армии обороны вовремя обнаружили все передвижения, выявили цели и успешно подавили попытки активности”, - отметил Сарумян.

Согласно уточненной информации, с азербайджанской стороны есть более 920 погибших и 2 100 раненых. Противник потерял 84 БПЛА, 7 вертолетов, 166 единиц бронетехники, 1 самолет, 1 систему залпового огня “Смерч”.

Лилит Демурян


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