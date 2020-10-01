Мы обладаем непреклонной волей для защиты нашей земли: интервью министра ИД “Скай Ньюз Арабия”

Азербайджан угрожал применить силу, теперь он ее применяет, добиваясь военного решения конфликта, ожидая односторонних уступок со стороны Арцаха и Армении, о чем не может быть и речи. Как сообщает «Арменпресс», это заявил министр иностранных дел Республики Армения Зограб Мнацаканян в интервью, данном изданию “Sky News Arabia”.

- Прежде всего, хотел бы спросить, каковы предварительные условия, на основе которых Армения пойдет на переговоры?

- У Армении нет предусловий. Армения твердо привержена мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Азербайджан угрожал применить силу, теперь он ее применяет, добиваясь военного решения конфликта, ожидая односторонних уступок со стороны Арцаха и Армении, о чем не может быть и речи. Мы твердо привержены мирному урегулированию. В то же время у нас есть непоколебимая воля, уверенность в своих силах защитить нашу землю, защитить наш народ, защитить безопасность Арцаха и Армении. Армянское население Арцаха твердо настроено на защиту. А Армения была и остается единственным гарантом безопасности Арцаха. Мы будем защищаться. Альтернативы миру нет. Азербайджан должен прекратить свою военную агрессию против народа Арцаха, должен выйти на поле здравого смысла, включиться в мирные переговоры по урегулированию конфликта.

- Как Вы оцениваете вмешательство Турции в этот конфликт и привлечение некоторых людей в урегулирование таких конфликтов?

- Турция - дестабилизирующая сила во всей этой ситуации. Всей своей агрессивной политикой она провоцируют напряженность на Южном Кавказе. Она в одностороннем порядке поддерживает Азербайджан, предоставляя ей оружие, перебрасывая туда террористов, завербованных с территорий, находящихся под ее контролем. У нас об этом есть абсолютно достоверная информация и факты. Они уже переброшены в Азербайджан. Сегодня они борются против нашего народа. Техника Турции в воздухе, она на поле боя. Она используется против нашего народа. Турция является дестабилизирующей стороной этого конфликта. Они проводят ту же политику в Восточном Средиземноморье, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Теперь Турция экспортирует ту же политику и на Южный Кавказ. Эта политика категорически отвергается нами. Им здесь нечего делать.

- После получения информации об этом вмешательстве, какие меры Вы предприняли, например, на международной арене, особенно в ООН?

- Мы работаем над мирным урегулированием в рамках согласованной на международном уровне группы сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в которую входят Франция, Россия и США. Мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами, чтобы успокоить ситуацию, снять напряженность и вернуться к переговорам. Франция, Россия и Соединенные Штаты очень активны, я думаю, мы являемся свидетелями очень хорошей консолидации международного сообщества, включая и ООН, ЕС, Российскую Федерацию, которые отвергают дестабилизирующую роль Турции в регионе. Мы продолжим тесно сотрудничать со всеми нашими партнерами, чтобы снизить напряженность, вытеснить внерегиональных игроков и положить конец их дестабилизирующим действиям.

- Армения отказалась вести переговоры о мире с Азербайджаном посредством России. Какое посредничество в данный момент является для Вас наиболее оптимальным?

- Мне кажется, Вы не очень хорошо осведомлены обо всем этом, потому что Армения никогда не отказывалась от переговорного процесса. Я должен повторить, что переговоры проходят в рамках международно утвержденной группы, состоящей из трех стран: России, Франции и США. И мы работаем в рамках этой международно согласованной организации. Мы привержены этому, продолжим ли мы это? Никто не может сказать, что Армения отвергает переговоры. Наоборот. Сейчас мы являемся свидетелями более фанатичной позиции Азербайджана, применения силы, что, в свою очередь, означает, что у этого конфликта нет военного решения. С нашей решимостью защитить себя мы отвергаем военное решение. Этот конфликт можно разрешить только мирным путем.