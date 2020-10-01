В карманах одежд тел азербайджанских солдат были шприцы: факты военных преступлений

В карманах одежд всех азербайджанских солдат, тела которых остались на территории Арцаха, были обнаружены шприцы. Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказал пресс-секретарь президента Республики Арцах Ваграм Погосян. “Это с точки зрения международного права является военным преступлением. Это свидетельствует о том, что Азербайджан отправляет своих солдат на войну уже в наркотическом состоянии”, - отметил Погосян.

Руководитель парламентской фракции “Просвещенная Армения” Эдмон Марукян на своей странице в Facebook отметил, что фактов военного преступления становится все больше.

Ранним утром 27 сентября Азербайджан по всей линии соприкосновения с Арцахом начал вести активный обстрел. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, школы, в том числе и в столице Степанакерте. В результате азербайджанского нападения в Арцахе погибли 7 мирных жителей. Вооруженные силы Азербайджана также нанесли удары по военно-гражданским инфраструктурам Республики Армения. В результате удара БПЛА, принадлежащего ВС Азербайджана был убит мирный житель и подожжен гражданский автобус. В Вооруженных силах Армении 103 погибших и около 120 раненых с повреждениями различной степени тяжести. В Армении и в Арцахе объявлено военное положение и всеобщая мобилизация. В результате военных действий, развязанных Азербайджаном в направлении Арцаха, на данный момент, согласно уточненной информации, с азербайджанской стороны есть более 920 погибших и 2 100 раненых. Противник потерял 84 БПЛА, 7 вертолетов, 166 единиц бронетехники, 1 самолет, 1 систему залпового огня “Смерч”.

Лилит Демурян