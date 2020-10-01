АО Арцаха вблизи жилого квартала Аскерана сбила азербайджанский беспилотник

Информационный штаб Арцаха сообщает о сбитом вблизи жилого квартала Аскерана азербайджанском беспилотнике.

“На снимке - один из сбитых в городе Аскеран азербайджанских беспилотников, уничтоженных армянскими вооруженными силами. Мишенью БПЛА был мирный населенный пункт. БПЛА был сбит по соседству с жилым кварталом”, - передает «Арменпресс» сообщение информационного штаба Арцаха. Фотографии предоставила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах.

В результате развязанных Азербайджаном военных действий с участием Турции с 27 сентября против Арцаха и с 29 сентября против Армении в Армении и в Арцахе объявлено военное положение.

В армянских ВС 103 погибших и около 120 раненых с телесными повреждениями различной степени тяжести.

Согласно уточненной информации, с азербайджанской стороны есть более 920 погибших и 2 100 раненых. Противник потерял 84 БПЛА, 7 вертолетов, 166 единиц бронетехники, 1 самолет, 1 систему залпового огня “Смерч”.