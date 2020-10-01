Семья Дэна Билзеряна передаст Фонду “Айастан” 250 000 долларов

Американский миллионер армянского происхождения, звезда Интернета Дэн Билзерян, его брат Адам и отец Пол пожертвуют Всеармянскому фонду “Айастан” 250 000 долларов.

Как передает «Арменпресс», Дэн Бизлерян, имея в интернете 35 млн подписчиков, периодически рассказывает об Армении.

Летом 2018 года Билзеряны посетили Арцах, встречались со стоящими на границе солдатами.

“Я очень разочарован тем, что Азербайджан решил напасть на армянский народ. Это ужасно, молодые парни погибают. К сожалению, страна сама должна защищать себя, и все едут на границу воевать”, - сказал Пол Билзерян, предки которого после геноцида эмигрировали из Харберда Западной Армении в США.

Пол Билзерян выразил надежду, что солдаты, стоящие на границе, преодолеют все и защитят свой дом.

27 августа 2018 года Дэн и Адам Билзеряны получили гражданство Армении.

Всеармянский фонд "Айастан" инициировал сбор средств: “Мы и наши границы. Все для Арцаха”.