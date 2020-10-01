 Заседание правительства не состоится: все проекты обсуждаются и голосуются дистанционно

Правительство Армении 1 октября не созывает заседания, как обычно это делалось в каждый четверг.

Закон Республики Армения “О структуре и деятельности правительства” устанавливает, что заседания, как правило, созываются раз в неделю. Как сообщил «Арменпресс» начальник управления информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении Армен Хачатрян, представители исполнительной власти все проекты обсуждают и письменным голосованием принимают в дистанционном формате. “На сайте правительства уже опубликованы решения, обсужденные и принятые 28 сентября. Будут периодические обновления, и все обсужденные и принятые письменным голосованием проекты будут размещаться на сайте правительства”, - отметил Хачатрян.

В результате развязанных Азербайджаном военных действий с участием Турции с 27 сентября против Арцаха и с 29 сентября против Армении в Армении и в Арцахе объявлено военное положение.