Раненые солдаты хотят быстрее вернуться в строй: врачи борются за каждую жизнь

В медицинском центре Степанакерта врачи круглосуточно борются за жизнь и здоровье раненых военнослужащих, а солдаты хотят быстрее вернуться в строй.

Как передает «Арменпресс», об этом рассказывает видеоматериал “Зинуж медиа”, который на своей странице разместила пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.

“Благодаря профессионализму наших врачей десятки раненых буквально спасаются из когтей смерти, а говорить об их сострадании излишне. Они борются за жизнь и здоровье каждого солдата, как боролись бы за своего сына”, - написала Степанян.

Видеоматериал сделан в Медицинском центре Степанакерта, где один из раненых военнослужащих рассказывает, что он был ранен при выполнении поставленной перед ним задачи. Один из врачей, который с 27 сентября добровольно находится в МЦ, подчеркивает, что у таких врачей много. “Солдаты, в основном, хотят быстрее вернуться в строй, у меня был раненый, который требовал, чтобы нашей скорейшей работу, чтобы он смог поскорее вернуться”. Нехватающиеся медикаменты постоянно дополняется, все происходит на высоком уровне. Врачи делают все возможное, чтобы военнослужащие быстрее вернулись в строй. Военнослужащие, которые нуждаются в длительном лечении, направляются в другие медучреждения - и в Арцахе, и в Армении.

Ранним утром 27 сентября Азербайджан по всей линии соприкосновения с Арцахом начал вести активный обстрел. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, школы, в том числе и в столице Степанакерте. В результате азербайджанского нападения в Арцахе погибли 7 мирных жителей. Вооруженные силы Азербайджана также нанесли удары по военно-гражданским инфраструктурам Республики Армения. В результате удара БПЛА, принадлежащего ВС Азербайджана был убит мирный житель и подожжен гражданский автобус. В Вооруженных силах Армении 103 погибших и около 120 раненых с повреждениями различной степени тяжести. В Армении и в Арцахе объявлено военное положение и всеобщая мобилизация. В результате военных действий, развязанных Азербайджаном в направлении Арцаха, на данный момент, согласно уточненной информации, с азербайджанской стороны есть более 920 погибших и 2 100 раненых. Противник потерял 84 БПЛА, 7 вертолетов, 166 единиц бронетехники, 1 самолет, 1 систему залпового огня “Смерч”.