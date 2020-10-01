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В течение ночи в Арцахе сохранялась относительно стабильная напряженность: подробности с границы

В течение ночи в Арцахе сохранялась относительно стабильная напряженность: подробности с границы

В ночь с 30 сентября на 1 октября в зоне арцахско-азербайджанского конфликта сохранялась относительно стабильная напряженность. В отдельных направлениях продолжались перестрелки из артиллерийского и стрелкового оружия.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе МО Арцаха, противник, с целью улучшения тактики, пытался осуществить определенные перегруппировки и маневры, которые своевременно были зафиксированы и предотвращены подразделениями Армии обороны.

“Оперативно-тактическая ситуация в течение ночи не изменилась. На данный момент стабильная напряженность сохраняется на всех направлениях линии фронта. Подразделения Армии обороны и ополченцы, выполняющие боевые задачи, готовы к дальнейшим боевым действиям”, - отмечают в Армии обороны.


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