Пресс-секретарь МИД: Иран не допустит размещения террористов вблизи своей северной границы

Пресс-секретарь МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Исламская Республика Иран ни в коем случае не позволит террористическим группировкам превратить районы, прилегающие к северным границам страны в угрозу своей национальной безопасности. Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на иранский сайт “Khabaronline”, Хатибзаде сказал, что перенос столкновений на Кавказ приведет к гораздо большей катастрофе для региона, чем карабахский конфликт.

Согласно постоянно муссируемым в международных СМИ сведениям, Турция с целью использования военных наемников против Арцаха и Армении перебросила их из северной части Сирии в Азербайджан. Речь идет о 3 000 - 4 000 наемниках, которым, согласно тем же источникам, за участие в войне против Арцаха и Армении в эти дни заплатили по 1 500 - 2 000 долларов США.