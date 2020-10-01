Городской совет Лос-Анджелеса осудил агрессию Азербайджана против Арцаха

Городской совет Лос-Анджелеса одобрил резолюцию члена городского совета Пола Крекоряна, осуждающую нападение Азербайджана на Республику Арцах. Об этом «Арменпресс» сообщили в офисе Пола Крекоряна.

Резолюция, соавтором которой стал председатель городского совета Нури Мартинес, требует, чтобы администрация президента США Дональда Трампа и Конгресс США использовали все дипломатические, экономические и политические средства, чтобы заставить Азербайджан начать содержательное участие в мирном процессе урегулирования конфликта.

В резолюции Крекоряна подчеркивается, что поддержка Арцаху необходима для соблюдения интересов США и основных американских принципов.

“Наша страна основана на ценностях демократии, свободы и права на самоопределение и верна им, Соединенные Штаты несут моральное обязательство быть рядом с народом Республики Арцах, который заслужил свое право на самоопределение и процветал как свободное, демократическое и суверенное государство в течение почти уже 30 лет”, - говорится в резолюции.

Крекорян отметил, что международное сообщество должно осудить Азербайджан за возобновление военных действий, нарушение соглашения о прекращении огня и причинение ущерба населению Арцаха.

“Коррумпированный и авторитарный режим Азербайджана применяет грубую силу в отношении коренного гражданского населения Арцаха - армянского народа”, - отметил Крекорян. Соавтор резолюции, председатель городского совета Нури Мартинес сказал, что с 27 сентября народ Арцаха подвергается нападению со стороны азербайджанских военных, которые жестоко и безрассудно нападают и на детей и на семьи, приводя к гибели невинных людей.

“Город Лос-Анджелес поддерживает армянский народ и Республику Арцах и осуждает Азербайджан за эти жестокие нападения и нарушения режима прекращения огня. Сегодня я вместе с членом Совета Крекоряном и моими коллегами принимаю резолюцию, призывающую Белый дом, госсекретаря и Конгресс осудить это нападение и немедленно положить этому конец”,- отметил Мартинес.

Член городского совета Лос-Анджелеса Пол Крекорян напомнил о тесных связях между Лос-Анджелесом и Республикой Арцах.

“Лос-Анджелес всегда был солидарен с народом Арцаха, признав суверенитет этого народа и демократические ценности его правительства”, - заключил Крекорян.

Ранним утром 27 сентября Азербайджан по всей линии соприкосновения с Арцахом начал вести активный обстрел. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, школы, в том числе и в столице Степанакерте. В результате азербайджанского нападения в Арцахе погибли 7 мирных жителей. Вооруженные силы Азербайджана также нанесли удары по военно-гражданским инфраструктурам Республики Армения. В результате удара БПЛА, принадлежащего ВС Азербайджана был убит мирный житель и подожжен гражданский автобус. В Вооруженных силах Армении 103 погибших и около 120 раненых с повреждениями различной степени тяжести. В Армении и в Арцахе объявлено военное положение и всеобщая мобилизация. В результате военных действий, развязанных Азербайджаном в направлении Арцаха, на данный момент, согласно уточненной информации, с азербайджанской стороны есть более 920 погибших и 2 100 раненых. Противник потерял 84 БПЛА, 7 вертолетов, 166 единиц бронетехники, 1 самолет, 1 систему залпового огня “Смерч”.