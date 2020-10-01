МИД Арцаха удовлетворен результатами обсуждений в Совете Безопасности ООН

Министерство иностранных дел Республики Арцах выступило с комментарием в связи с заявлением Совета Безопасности ООН. Как сообщает Арменпресс, в заявлении МИД Арцаха:

“С удовлетворением отмечаем, что 29 сентября по итогам закрытых дискуссий относительно эскалации напряженности в зоне азербайджано-карабахского конфликта члены Совета Безопасности ООН строго осудили применение силы и поддержали призыв Генерального Секретаря ООН незамедлительно прекратить боевые действия, снизить напряженность и вернуться к конструктивным переговорам. Члены Совета Безопасности ООН выразили полную поддержку центральной роли сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Данное заявление для прессы членов Совета Безопасности поставило окончательную точку в спекуляциях азербайджанских властей относительно своего мнимого права применить военную силу против Республики Арцах. Очевидно, что все попытки Баку и Анкары заручиться хоть какой-то международной поддержкой своих международно-противоправных деяний завершились полным провалом.

Вновь отмечаем, что действия Азербайджана и Турции, которые угрожают международному миру и безопасности на Южном Кавказе, не могут оставаться без политико-правовых последствий. Призвав к ответственности Баку и Анкару, международное сообщество придаст необходимый импульс деэскалации напряженности и создаст условия для решения азербайджано-карабахского конфликта мирным путем”.