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В Армении не действует Tik-Tok

В Армении не действует Tik-Tok

Как передает «Арменпресс», об этом сообщают пользователи социальных сетей.

На данный момент не удается загрузить видеоматериал в приложение или смотреть уже загруженные видеоматериалы, однако официальной информации о блокировке нет.

В последние дни азербайджанская пропаганда в приложении Tik-Tok активно распространяла дезинформацию о ситуации в Нагорном Карабахе.


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