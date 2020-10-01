В Армении не действует Tik-Tok

Как передает «Арменпресс», об этом сообщают пользователи социальных сетей.

На данный момент не удается загрузить видеоматериал в приложение или смотреть уже загруженные видеоматериалы, однако официальной информации о блокировке нет.

В последние дни азербайджанская пропаганда в приложении Tik-Tok активно распространяла дезинформацию о ситуации в Нагорном Карабахе.