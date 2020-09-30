Одним из адресатов развязанной Азербайджаном войны является Иран: президент Арцаха

Одним из адресатов войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха, является Иран. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил президент Арцаха Араик Арутюнян в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос, видят ли они какие-либо сигналы из Ирана, поскольку его также интересует ситуация.

«Помимо нескольких обычных заявлений, мы не видели других четких шагов Ирана, но я хочу заявить, что одним из адресатов этой войны является Иран, потому что эта война также направлена против него, потому что мы знаем, какие существуют региональные проблемы, особенно с Северным Ираном», - сказал Арутюнян.