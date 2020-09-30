Они будут разочарованы: президент Арцаха привел причины провала намерений Турции

В Арцахе есть много доказательств, что Азербайджан планировал военную операцию давно и сегодняшнее участие Турции не случайно. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции заявил президент Арцаха Араик Арутюнян.

«Намерения Турции в отношении региона, особенно в отношении Армении и Арцаха, продолжаются веками. Конечно, в ближайшем будущем у нас будет возможность представить дорожную карту пантюркизма. Однако они будут разочарованы, у них не получится», - сказал Арутюнян.

По словам президента, они потерпят поражение, потому что на армянской стороне есть героический народ, молодежь, которая ценой своей жизни готова защищать Родину.

«У нас есть 18-летний молодой человек, который уже успел уничтожить 9 единиц бронетехники врага, и сегодня он продолжает службу Родине. Потому что у нас есть участники первой Арцахской войны, участники апрельской войны, которые за два дня сумели конфисковать 3 единицы вражеской техники и использовать ее против врага же. Потому что у нас есть соотечественник, который, взяв гранаты, прыгнул в окопы врага, использовал все свои возможности, нанес вред нашему врагу и в конце подорвался вместе с врагами», - сказал Арутюнян.