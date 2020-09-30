Главный фактор - отсутствие разума у руководства Азербайджана: президент Арцаха

Президент Арцаха Араик Арутюнян считает главным фактором для прекращения развязанной Азербайджаном крупномасштабной войны наличие разума у руководства Азербайджана. Как сообщает Арменпресс, Арутюнян сказал об этом на пресс-конференции 30 сентября, перечислив факторы, которые могут привести к окончанию войны.

«Первый важный фактор - это недостаток разума, их не хватает руководству врага. Война закончится, когда народ Азербайджана поймет, что у него антиазербайджанские власти», - сказал Арутюнян.

Президент Арцаха подчеркнул, что война закончится поражением Азербайджана, и последствия будут очень тяжелыми для страны, развязавшей ее.

«Последствия - тысячи или десятки тысяч жертв с их стороны, в несколько раз больше раненых. Экономический коллапс, который не удастся восстановить на протяжении десятилетий. У народа Азербайджана на протяжении десятилетий будут серьезные социальные проблемы и напряженность, а запасы нефти сокращаются, финансовые ресурсы истощаются. Мы понимаем, что они должны оправдать разбазаривание сотен миллиардов долларов за этот период», - сказал президент.

Арутюнян добавил, что народ Азербайджана сам вынесет приговор в отношении своих властей.