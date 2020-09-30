РФ должна вести переговоры с Арменией и Турцией, а не Азербайджаном: президент Арцаха

По словам президента Арцаха Араика Арутюняна, для прекращения конфликта на этот раз Российская Федерация должна вести диалог не с Арменией и Азербайджаном, а с Арменией и Турцией. Как сообщает Арменпресс, об этом Арутюнян сказал на пресс-конференции 30 сентября, отвечая на вопрос, возможен ли диалог между сторонами конфликта, как это произошло во время апрельской войны.

«В то время Арцах воевал против Азербайджана, и России удалось убедить Азербайджан попросить у Армении прекращение огня. Сегодня РФ должна поговорить с Арменией и Турцией. Я не знаю, насколько российское правительство готово к переговорам с турецким руководством», - сказал Арутюнян.