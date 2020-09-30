Армяне за 4 дня уничтожили столько бронетехники врага, сколько во время Первой карабахской войны

Армянские ВС за 4 дня уничтожили почти столько бронетехники противника, сколько во время всей Первой карабахской войны. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 30 сентября сказал президент Арцаха Араик Арутюнян.

Президент Арцаха отметил, что первый удар Азербайджана был неожиданностью, но, сравнив его с ударом нацистской Германии по Советскому Союзу, Арутюнян отметил, что немецкие войска почти достигли Москвы от границы в считанные дни, а сегодня бои идут на границе и ничего не изменилось.