Москва готова предоставить площадку для организации контактов между Ереваном и Баку

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 30 сентября провел раздельные телефонные разговоры с министром иностранных дел Азербайджана Д.А.Байрамовым и министром иностранных дел Армении 3.Г.Мнацаканяном. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на официальном сайте МИД РФ.

“Обсуждалось развитие ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта. С российской стороны выражена серьезная озабоченность продолжающимися широкомасштабными боевыми действиями. Озвучен призыв к незамедлительному прекращению огня и деэскалации напряженности, а также недопущению провокационной и воинственной риторики. Акцентирована необходимость скорейшего возврата сторон за стол переговоров.

С.В.Лавров подчеркнул, что Россия продолжит как в национальном качестве, так и вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ прилагать посреднические усилия, направленные на создание условий для урегулирования нагорно-карабахского конфликта политико-дипломатическими средствами. Подтверждена готовность предоставить московскую площадку для организации соответствующих контактов, включая проведение очередной встречи глав внешнеполитических ведомств Азербайджана, Армении и России”, - говорится в сообщении МИД РФ.