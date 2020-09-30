Безразличное отношение Азербайджана к трупам своих солдат - варварство: президент Арцаха

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян поражен человеческими качествами азербайджанского правительства, так как они абсолютно безразличны к судьбе детей своей страны, оставляя на передовой сотни трупов. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил президент Арцаха Араик Арутюнян на пресс-конференции, представив ситуацию на передовой и боевые действия.

«Это самый крупный бесчеловечный, варварский образ, который мы видим», - сказал Арутюнян.

Президент Арцаха отметил, что в ходе военных действий, развязанных Азербайджаном, в последние сутки ощутимых позиционных изменений не произошло.

«В тех же районах от Омара до Аракса шли очень активные широкомасштабные боевые действия. Действия активны в Омаре, в основном в горном массиве Мрав, в северной части - Ехникнер, Матагис, не очень активно восточное направление, очень активны южное, юго-восточное направления - Физули и долина Аракса. Обе стороны несли потери - и мы, и враг. Конечно, противник, как всегда, понес гораздо больше потерь, как и во время всех войн», - сказал Арутюнян.