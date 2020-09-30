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Пашинян в беседе с Шарлем Мишелем подчеркнул недопустимость вовлеченности Турции в боевые действия

Пашинян в беседе с Шарлем Мишелем подчеркнул недопустимость вовлеченности Турции в боевые действия

Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, центральной темой беседы были развития в Нагорном Карабахе, по которым стороны провели подробное обсуждение.

Премьер-министр Пашинян обратил внимание собеседника на деструктивную позицию Турции и еще раз подчеркнул недопустимость вовлечения этой страны в военные действия.

Председатель Шарль Мишель подчеркнул важность немедленного установления режима прекращения огня и возобновлению мирного процесса в рамках Минской группы ОБСЕ. В качестве необходимого условия для возобновления мирного процесса премьер-министр Пашинян отметил прекращение боевых действий со стороны Азербайджана и полное исключение вовлеченности Турции в регионе.


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