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Президент Арцаха и директор СНБ Армении обсудили вопросы безопасности

Президент Арцаха и директор СНБ Армении обсудили вопросы безопасности

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 30 сентября принял директора Службы национальной безопасности Республики Армения Аргишти Кярамяна.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, в ходе встречи, в которой принял участие директор Службы национальной безопасности Республики Арцах Камо Агаджанян, был обсужден ряд вопросов безопасности двух армянских республик в условиях развязанной Азербайджаном широкомасштабной войны.

После встречи они вместе посетили министерство обороны, где министр обороны Джалал Арутюнян представил оперативную обстановку на передовой.


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