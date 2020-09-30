Президент Арцаха и директор СНБ Армении обсудили вопросы безопасности

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 30 сентября принял директора Службы национальной безопасности Республики Армения Аргишти Кярамяна.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, в ходе встречи, в которой принял участие директор Службы национальной безопасности Республики Арцах Камо Агаджанян, был обсужден ряд вопросов безопасности двух армянских республик в условиях развязанной Азербайджаном широкомасштабной войны.

После встречи они вместе посетили министерство обороны, где министр обороны Джалал Арутюнян представил оперативную обстановку на передовой.